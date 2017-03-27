Марин Ле Пен: Евросоюз скоро исчезнет с политической карты мира

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Во Франции сейчас в разгаре президентская гонка. Со своими сторонниками встретилась Марин Ле Пен, которая сейчас в числе фаворитов. Лидер Национального фронта выступила против глобализации, в том числе в рамках ЕС.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла Евросоюзу скорое исчезновение. По ее мнению, эта структура пропадёт с политической карты мира, как искусственное объединение, передает "ТВ Центр".

Проевропейская повестка, по словам Ле Пен, губительна для суверенитета Франции, которой необходимо двигаться в сторону многополярного мира. Слова политика поддержали одобрительными возгласами и аплодисментами.

"Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли. Мы хотим изменить Европу, которой угрожают гробокопатели в лице глобалистов. У нас для этого достаточно сил и есть союзники. После избрания Дональда Трампа, референдума о выходе Великобритании из ЕС, выборы во Франции станут глобальным восстанием людей", - заявила Ле Пен.