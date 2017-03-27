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Бойцы Росгвардии в понедельник впервые отмечают профессиональный праздник. Он был учрежден указом президента в январе этого года.

В понедельник Росгвардия впервые отмечает свой профессиональный праздник. Именно 27 марта ранее отмечался День внутренних войск МВД, на основе которых и создана новая силовая структура. Её формирование началось в прошлом году и должно завершиться в 2018, сообщает "ТВ Центр".

В задачи службы входит борьба с терроризмом, охрана общественного порядка и важных государственных объектов. За год бойцы Росгвардии провели свыше 10 тысяч спецопераций в разных регионах страны, освободили более 20 заложников, ликвидировали тонну взрывчатых веществ и 60 килограммов наркотиков.

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