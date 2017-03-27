Турция назвала размер пошлин на ввоз российских продуктов

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Минсельхоз России получил от Турции официальную информацию, согласно которой на поставки пшеницы и кукурузы в эту страну введена пошлина в размере 130%. Для другой продукции ставка оказалась меньше.

Анкара ввела пошлину на поставки пшеницы и кукурузы из России в Турцию в размере 130%. Официальную информацию об этом получил российский Минсельхоз, пишет газета "Известия".

При этом, ставка оказалась меньше для другой продукции. Для риса установлена пошлина в размере 45%, для подсолнечного масла – в 36%, для шрота подсолнечника – 13,5%, а для бобовых – 9,7%.

Вместе с тем, для ввоза подсолнечного масла введены другие ограничения. Так, минимальная таможенная стоимость поставляемой продукции должна составлять 1,5 тысячи долларов за тонну. В Министерстве сельского хозяйства подчеркнули, что это невозможно при текущей цене в 800 долларов за тонну.

15 марта 2017 года турецкое правительство ввело пошлины на российские продукты. В Минсельхозе сообщили, что из-за данного решения Турции, значительные усилия направлены на увеличение экспортных поставок зерна, а также на его продвижение на новые перспективные рынки сбыта. В частности, ведомство намерено увеличить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Это касается пшеницы и подсолнечного масла. Также среди потенциальных рынков сбыта называют страны Латинской Америки и Африки.

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