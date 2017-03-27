Более четверти месячной нормы осадков выпало за ночь в Москве

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В столице выпало более четверти месячной нормы осадков за минувшую ночь. С вечера воскресенья в Москве шел снег при температуре около нуля градусов. В понедельник днем ожидается небольшой дождь и потепление до четырех градусов выше нуля.

К 6 часам утра понедельника в столице выпало 26,5 процента месячной нормы осадков, которая в марте насчитывает 34 миллиметра. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на городское метеобюро.

С вечера воскресенья в Москве шли осадки в виде снега и мокрого снега при температуре около нуля градусов. В понедельник днем ожидается небольшой дождь и потепление до четырех градусов выше нуля.

Ранее сообщалось, что в последнюю неделю марта температура в Москву и Подмосковье придет атмосферный фронт, который принесет понижение температуры ниже нулевых отметок и обильные осадки. В ночные часы столбики термометров могут опускаться до отметок минус четыре - минус девять градусов.

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