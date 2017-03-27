Правительство ввело ограничения для водителей-новичков

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ограничения для водителей, чей стаж вождения составляет менее двух лет. Они, в частности, касаются перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Российское правительство ввело ограничения для водителей, чей стаж вождения составляет менее двух лет. Об этом говорится в документе на сайте кабмина.

Эти ограничения касаются возможности буксировки управляемыми ими транспортными средствами других механических транспортных средств, перевозки пассажиров на мототранспортных средствах, а также управления транспортными средствами, перевозящими крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы.

Кроме того, согласно документу, обязательно присутствие на транспортном средстве опознавательного знака "Начинающий водитель". В противном случае, предусматривается "запрет эксплуатации таких транспортных средств".

"Принятые решения направлены на снижение уровня аварийности с участием начинающих водителей", - говорится в документе.

Ранее в марте автошколы Москвы предложили изменить отношение к начинающим водителям и ввести для них ряд ограничений. В частности, они просили выдавать не постоянные, а временные права, запретить садиться за руль по ночам и ездить на высокой скорости.