Трамп выставил счет Меркель в 375 млрд долларов

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Президент США Дональд Трамп во время недавней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель вручил ей счет на 375 миллиардов долларов за услуги НАТО. Об этом пишут западные СМИ.

Вашингтон хочет получить с Берлина 375 миллиардов долларов в качестве оплаты долга перед НАТО за меры, предпринимавшиеся для обороны Германии. Об этом пишет лондонская The Sunday Times со ссылкой на некого министра в немецком правительстве.

Счёт на эту сумму Дональд Трамп предъявил Ангеле Меркель в ходе недавней встречи в Белом Доме. Как сообщает издание, по мнению источника, цель этих требований - запугать другую сторону, но канцлер не собирается отвечать на провокации.

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