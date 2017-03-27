Два человеческих скелета найдены на северо-востоке Москвы

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На северо-востоке столицы найдены два человеческих скелета. Они были обнаружены на 91 километре МКАД около реки Яуза. Причины смерти будут установлены после проведения судмедэкспертизы. По данному факту проводится проверка.

Около реки Яуза на северо-востоке столицы найдены два человеческих скелета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

"Накануне вечером поступило сообщение об обнаружении двух тел на 91 километре МКАД. Прибывшими по указанному адресу сотрудниками полиции недалеко от реки Яуза обнаружены два скелетированных трупа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что смерть наступила около пяти месяцев назад. Причины будут установлены после проведения судмедэкспертизы. По данному факту проводится проверка.

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