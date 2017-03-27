Два краснокнижных совенка родились в парке "Останкино"

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Два совенка вида серая (обыкновенная) неясыть родились в парке "Останкино" в столице. Они занесены в Красную книгу города. В ближайшее время ожидается вылупление птенцов у еще одной пары пернатых.

В парке "Останкино" на свет появились два совенка вида серая (обыкновенная) неясыть. Они занесены в Красную книгу Москвы. Совята родились пока только у одной пары. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

"У второй четы пернатых дети появятся в ближайшее время. Пока неясно, сколько вылупится совят, поскольку родители охраняют кладку", - говорится в сообщении.

В настоящее время на территории ВДНХ, а также парка "Останкино" и расположенного рядом Ботанического сада проживают как минимум четыре вида сов. Это две пары серых неясытей с птенцами, три длиннохвостых неясыти, ушастые совы, а также воробьиные сычики - самые маленькие птицы из семейства совиных.