В России могут запретить суррогатное материнство

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Сенатор Антон Беляков подготовил законопроект о запрете суррогатного материнства в России. По его мнению, страна становится одним из центров "репродуктивного туризма". Член Совфеда отметил, что оказание услуг суррогатного материнства сейчас производится по гражданско-правовому договору, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, но не гарантирует их строгого выполнения.

Член Совфеда Антон Беляков 27 марта внесет в Госдуму законопроект о запрете суррогатного материнства в России. По его мнению, страна становится одним из центров "репродуктивного туризма". При этом, отношения сторон в данном бизнесе недостаточно регулируются государством, пишет газета "Известия".

Беляков добавил, что оказание услуг суррогатного материнства в России сейчас производится по гражданско-правовому договору, который допускает закрепление любых обязанностей и прав сторон, однако не гарантирует их строгого выполнения. В частности, сенатор отметил, что в случае рождения ребенка с патологией или внутриутробной смерти, остается не проясненным, стало ли причиной этого ненадлежащее выполнение услуг, что является основанием для расторжения договора.

Также он отметил, что биологические родители имеют право забрать ребенка у суррогатной матери лишь в случае ее согласия, так как, такая норма содержится в Семейном кодексе России. Это часто приводит к тому, что суррогатные матери шантажируют настоящих родителей.

А еще Россия, отсутствием жесткого законодательного регулирования в области суррогатного материнства, привлекает иностранцев. По его словам, они едут в нашу страну, чтобы родить ребенка таким образом.

В РПЦ этот законопроект поддерживают. А вот юристы и медики высказались против этой инициативы. По мнению врачей, запрет на суррогатное материнство больно ударит по людям, для которых этот способ является единственной возможностью иметь детей. А юристы согласны с тем, что этот вопрос недостаточно законодательно проработан, но указывают, что суррогатное материнство является одной из форм лечения бесплодия, как указано в законе.