ФСБ изъяла у подпольных оружейников авиапушки

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Три авиапушки и большой арсенал оружия изъяли сотрудники ФСБ у группы подпольных оружейников, которые действуют в Центральной России. Речь идет о Калужской, Брянской и Московской областях.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность межрегиональной преступной группы, которая организовала модернизацию огнестрельного оружия из массогабаритных макетов, а также гражданских образцов в подпольных мастерских и его сбыт в разных субъектах страны. Об этом говорится в сообщении ФСБ, которое имеется в распоряжении TVC.ru.

В частности, у подпольных оружейников изъято три авиационные пушки калибра 23 миллиметра, 56 единиц огнестрельного оружия российского, а также иностранного производства. Кроме того, у оружейников было найдено 15 килограмм взрывчатых веществ, 10 гранат, две мины, 10 взрывателей и электродетонаторов, два приспособления для бесшумной и беспламенной стрельбы, более 3,5 тысячи патронов различного калибра, 68 единиц холодного оружия.

Группа лиц привлечена к уголовной ответственности в Брянской, Калужской и Московской областях. Следователи возбудили в отношении основных членов преступной группы уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Сейчас проводятся дополнительные оперативно-розыскные мероприятия по этому делу. В частности, разыскиваются лица, которые приобретали у преступников средства поражения. Устанавливаются иные факты возможной причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.