Теги: снег москва Погода

Мокрый снег, шквалистый ветер и резкое похолодание. В Центральную Россию вернулась зима. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится около недели, а ночью будут минусовые температуры. Тем временем в Сибири - оттепель. Это вызвало мощные паводки.

Сантиметры снега на машинах. Такой сюрприз ждал москвичей в понедельник утром. В конце марта в столицу снова вернулась зима. За ночь в Москве выпало более четверти месячной нормы осадков. Резкое похолодание заставило вспомнить про зимнюю одежду. А в некоторых случаях и о безопасности на дорогах. Особенно нелегко сегодня пришлось тем, кто уже "переобулся" в летнюю резину. За ночь в столице произошло несколько аварий, сообщает "ТВ Центр". Сотрудники Госавтоинспекции не исключают: причиной мог стать гололед.

Пока Центральную Россию заметает, в Сибири тронулся лед. В республики Тыва из-за теплой погоды снег превратился в одну сплошную реку. Большая вода добралась до жилых домов. Для оповещения населения о работающих пунктах временного размещения задействован автомобиль с громкоговорителем. Уровень воды в некоторых домах превышает метр. Женщин и стариков люди в оранжевой спецформе буквально на руках выносят из затопленных домов.

Специальные бригады проводят работы по устройству отводных каналов и откачке воды. В Тыве развернут штаб всех оперативных служб. Ведётся контроль за весенним паводком. За ситуацией следят и с воздуха при помощи беспилотной авиации.

В соседней Кемеровской области картина с воздуха больше напоминает осколки разбитого стекла. А застывшие глади рек - минное поле. Чтобы избежать сильных паводков, на реках Сибири продолжаются работы по ослаблению льда. Его не только взрывают, но и пилят. А там, где лед уже растаял, местные жители достали свои удочки.

Елена Сахно, "ТВ Центр".