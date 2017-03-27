На складе в Балаклее продолжаются разрывы снарядов

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В Балаклейском районе Украины, где почти два дня горел военный склад, снова слышны взрывы. Хотя в госслужбе по ЧС доложили, что разминирование завершено. Многие эксперты уверены - причиной возгорания стала халатность военных. Проблем в украинской армии сейчас хватает с лихвой. Чтобы расплатиться с долгами по зарплате, Петр Порошенко приказал продать так и не достроенный крейсер "Украина".

Грохот рвущихся боеприпасов в Балаклее, где на военном складе украинской армии произошел пожар, а затем и детонация, постепенно стихает. В понедельник слышны только одиночные взрывы. На территории самого арсенала. В городе саперы нашли и обезвредили более 1000 снарядов и мин. Их разбросало взрывной волной. Многие не сработали. И это спасло от гибели сотни местных жителей. Но сильно повреждена инфраструктура. Пострадали или разрушены более 250 домов, линии электропередачи, газопровод. Горожане уверены, что причина детонации - халатность военных. Те оправдываются - это не случайность, а диверсия. Пока СБУ разбирается, кто виноват, местные власти подсчитали ущерб. Восстановление города обойдется в 2 миллиона гривен, передает "ТВ Центр".

Другое ЧП в украинской армии – под Краматорском разбился военный вертолет. В радиусе сотни метров - разбросанные фрагменты. По предварительной версии, машина столкнулась в линией электропередачи и рухнула. Погибли пять человек. Все военнослужащие. Это произошло еще накануне. Но только в понедельник днем спасатели приступят к поиску останков пилотов и пассажиров. Дела в армии Незалежной идут из рук вон плохо. На фоне заявлений о модернизации флота и готовности закупить у стран НАТО корветы, правда, не новые, а те, которым уже лет по 20, Петр Порошенко делает неожиданное заявление. Президент распорядился, снять все вооружение с крейсера "Украина". Или, как говорят, демилитаризировать корабль. Пушки и зенитки решено передать Министерству обороны. Видимо, сухопутным войскам не хватает. А корпус и турбины продать на металлолом.

Уже долгие годы, Украина не может достроить свой флагман. Хотя он был готов на 90 процентов. Но другого выхода расплатиться с судостроителями, которым власти задолжали по заработной плате за два года, просто нет.

Рабочие судостроительной верфи в Николаеве возмущены. Но им говорят - вопрос решен министром социально - экономического развития Украины. То есть дискуссий не будет. Хотя строили крейсер более 25 лет. И теперь главная ударная единица пойдет с молотка. Характерно, что ликвидируя флагман, украинские власти постоянно просят запад о военной помощи. Разведданными, бронетехникой, инструкторами. И само собой для создания мощного флота. Не успев распилить крейсер на металлолом, министерство обороны Украины заявило, что планирует закупить в ближайшие три года новые боевые фрегаты. Правда, как выяснилось, на самом деле они не совсем не новые, а прослужившие в НАТО более 20 лет.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".