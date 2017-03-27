Партия Меркель победила на выборах в федеральной земле Саар

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Партия Ангелы Меркель победила на выборах в парламент федеральной земли Саар. Согласно экзит-поллам, Христианско-демократический союз поддержали около 40 процентов избирателей. Данный этап голосования считается первым важным тестом для немецких партий в год выборов в Бундестаг. Они состоятся в сентябре. На этом фоне в Евросоюзе нарастает напряжение. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предрекла распад объединения.

"Пришло время побеждать глобалистов": такой призыв бросила лидер французского "Национального фронта" своим сторонникам, перед которыми выступила с программной речью. Один из главный претендентов на президентское кресло Ле Пен пообещала оградить Францию от дальнейшей глобализации, передает "ТВ Центр".

"Европейский союз умрёт, потому что люди больше не хотят его поддерживать. Мы вновь докажем, что самонадеянные и гегемонистские империи обречены на гибель. Мы изменим Европу, саму идею Европы, которую атакуют эти гробокопатели - федералисты. Вместе со всеми нашими европейскими союзниками мы возродим идею Европы народов, Европы наций", - заявила Ле Пен.

Согласно последним опросам, Марин Ле Пен лидирует в предвыборной гонке. Её рейтинг - около 25 процентов. Столько же у ставленника этих самых глобалистов - Эманюэля Макрона. Центрист Франсуа Фийон отстаёт - лишь 18 процентов. Во второй тур он вряд ли проходит.

В Италии противники Европейского проекта провели многотысячную демонстрацию. Страна, которая находится в очень сложной финансовой ситуации, всё ближе к идее выхода из ЕС. "Нас не заботит эта Европа. Я надеюсь, что Италия сможет покинуть её как можно скорее. Я не знаю как - нет политических механизмов. Но мы должны выйти из этой финансовой системы, которая против наших интересов. Она даёт преимущества лишь небольшой кучке людей - финансистам, их институтам, МВФ, а вовсе не простому народу", - отметил участник акции протеста Массимо.

Но как справедливо отметила в своей речи Марин Ле Пен, решающее слово в сегодняшней Европе остаётся пока за Германией, где состоялись первые региональные выборы в федеральной земле Саар. На них победу одержала правящая партия ХДС - христианские демократы, - которую и представляет Меркель. Лидер социал-демократов Мартин Шульц, которого также считают ярым сторонником европейского проекта, признал поражение.

Выборы в Сааре - это лишь первый индикатор настроений перед всеобщими выборами. Но даже если победу не них одержат одна из ведущих партий, или они создадут правящую коалицию, курс Германии всё равно останется прежним. Это приверженность углублению евроинтеграции и трансатлантическому партнёрству, включая НАТО. Правда, и здесь всё выглядит не так безоблачно. Новая администрация в Вашингтоне собирается заставить европейцев раскошеливаться за свою безопасность. Дональд Трамп, который примет участие в саммите НАТО 25 мая, накануне выставил немцам счёт - 300 миллиардов долларов. Столько, по мнению президента, Берлин "задолжал" Североатлантическому альянсу. Немцы тихо возмутились, но Трамп настроен серьёзно.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".