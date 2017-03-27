Фонд "Подари жизнь" и "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ромы Соловова

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Благотворительный фонд "Подари жизнь" и телеканал "ТВ Центр" собирают средства на лечение Ромы Соловова. У мальчика - острый лимфобластный лейкоз. Врачам сначала удалось добиться ремиссии. Но недавно на основное лекарство у Ромы началась сильнейшая аллергия, которая угрожает жизни. Требуется другой препарат, стоимостью более четырех миллионов рублей. Помочь семье может каждый.

Алгебра, биология - учебники теснятся на столе. У любого девятиклассника весна - напряженная пора, скоро госэкзамены. Вот только готовится к ним Роман в больничной палате. С утра приходят преподаватели, потом - капельницы, процедуры и вечером, преодолевая себя, снова за учебники, передает "ТВ Центр".

Заболел он внезапно, летом прошлого года. Сильно отекло веко. И начались бесчисленные походы по врачам. "Мы несколько раз обращались к врачу, нам поставили коньюктивит аллергический, но отёк не спадал, потом ходили по другим врачам, но так нам и не ставили диагноз", - рассказала мама Романа Соловова Елена.

Романа госпитализировали, когда температура поднялась до 43. После обследования стало ясно: причина отеков и температуры - острый лимфобластный лейкоз. Лечиться приняли решение не в Липецке - в Москве. В Российской детской клинической больнице он с ноября. Жалеет, что пока пришлось отказаться от многого, чем любит заниматься. А Роман два года учился в музыкальной школе по классу гитары, выступал на конкурсах. Увлекся и радиомоделированием. Он, несмотря на юный возраст, рассудительный, серьезный, и очень надежный человек.

Острый лимфобластный лейкоз сейчас успешно лечится. И у Романа всё сначала шло хорошо - через месяц наступила ремиссия. Однако недавно случилась сильнейшая, угрожающая жизни аллергическая реакция на основной химиопрепарат - Аспарагиназу. И теперь - единственный шанс на выздоровление - использовать другое лекарство, Эрвиназу. Дети с подобной аллергией переносят его гораздо легче.

"Он старый препарат, он известен уже более 30-40 лет, и он является базовым и в Америке, и в Европе. Для нас основная проблема, что он не зарегистрирован в России и в случае его закупки через Минздрав, с оформлением всех документов, у нас не так много времени, потому что он нужен здесь и сейчас. И вторая проблема - это его дороговизна", - говорит заведующая отделением гематологии и химиотерапии №2 РДКБ Наталья Пономарёва.

Роману необходимо 18 упаковок Эрвиназы, а это четыре миллиона двести тысяч рублей. Но помочь может каждый - достаточно отправить любую сумму цифрами в тексте SMS на номер 6162. Препарат требуется срочно - лечение прерывать нельзя.

В мае у Романа экзамены в гимназии, и он надеется их успешно сдать. А вообще он - мастер. Получается всё, за что ни берётся. В клинике в палате из бумаги смастерил подставку для ручек и карандашей. И даже ангела – чтобы был рядом.

Юлия Богоманшина, Александр Давыдов, Александр Бологов, "ТВ Центр".