В Москве прошла акция "Ночь театров"

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27 марта во всём мире отмечают день театра. В Москве праздник встретили уже полюбившейся всем акцией "Ночь театров". Для зрителей были открыты более 60 столичных сцен. Любой желающий смог попасть за кулисы, посетить репетиции и, конечно, посмотреть спектакли.

Лишь в одну эту ночь столичные театры распахнули перед зрителями не просто залы, но и закулисье. В театре Сатиры и вовсе пускали на сцену. Но голова здесь кружилась не только от света софитов - вращающийся пол буквально уходил из-под ног, передает "ТВ Центр".

Экскурсии вели в святая святых - гримерку Андрея Миронова, где все почти так, как и при жизни артиста много лет назад. Портреты, афиши - история в этом ночном репертуаре оказалась важнее спектаклей. По всей Москве свою культурную программу представили сразу 60 театров.

Как и все дни Московского культурного форума, центральная площадка в эту ночь театров - Манеж. И это тоже своего рода выставка. Разные постановки сменяют друг друга, выходя за рамки привычного классического театра. Благодаря мультимедийным технологиям за всем, что происходит на сцене, можно следить на специальном экране. И это уже почти кинотеатр. В импровизированном зрительном зале - не просто стулья, а кресла-подушки, в которых можно удобно устроиться на всю эту ночь.

Выступления чередуются с репетициями - все на одних подмостках, от публики - никаких секретов, декораций - минимум. Актеры Маяковки, представляя историю своего театра, перевоплощаются в Луначарского и Мейерхольда. И признаются: неважно, что нет родных стен.

Живой и интерактивный новый ночной формат наряду с заядлыми театралами привлек много молодежи . Впрочем, некоторых насыщенная культурная программа изрядно утомила. Так что, задремав под утро, они и не заметили, как после ночи наступил Международный день театра. Праздник отмечают как раз в этот понедельник.

Борис Иванин, Андрей Пашутин, Иван Перминов, "ТВ Центр".