Тело мужчины полтора месяца пролежало в квартире в Москве
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Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти мужчины в центре Москвы. Его тело пролежало в квартире около полутора месяцев. В настоящее время устанавливается причина смерти мужчины.
Полицейские проводят проверку по факту смерти мужчины, тело которого полтора месяца пролежало в квартире в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Поступила информация о трупном запахе в одной из квартир в Пресненском районе Москвы. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело 51-летнего мужчины, смерть которого наступила около полутора месяцев назад", - говорится в сообщении.
В настоящее время устанавливается причина смерти. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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