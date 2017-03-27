Мужчина расстрелял жену с дочерью и покончил с собой в Москве

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СКР проводит проверку по факту самоубийства мужчины на северо-западе столицы. По данным следствия, в ходе ссоры он сначала выстрелил в свою супругу и дочь, а затем покончил с собой. Пострадавшие женщины были госпитализированы в медучреждение. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Следователи проводят проверку по факту самоубийства мужчины в квартире на северо-западе Москвы. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Утром в подъезде жилого дома расположенного по Строгинскому бульвару в городе Москве, мужчина в ходе ссоры на почве бракоразводного процесса совершил выстрел из травматического пистолета в супругу 1941 года рождения и дочь 1977 года рождения. После чего поднялся в квартиру и покончил жизнь самоубийством", - сказала Иванова.

По ее словам, пострадавшие женщины были госпитализированы в медучреждение после инцидента. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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