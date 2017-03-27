Организаторы "Евровидения" намерены добиться приезда Самойловой в Киев

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Россиянка Юлия Самойлова должна принять участие в "Евровидении-2017" в Киеве, заявили в Европейском вещательном союзе. Там добавили, что будут всячески пытаться этого достичь.

В Европейском вещательном союзе (EBU) подтвердили, что готовы добиваться участия россиянки Юлии Самойловой в конкурсе "Евровидение", которое пройдет в Киеве в мае. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил руководитель оргкомитета конкурса Франк-Дитер Фрайлинг в интервью немецкой газете Tagesspiegel.

При этом, он напомнил, что предложение EBU показать выступление Самойловой при помощи прямого включения было отклонено обеими сторонами.

В свою очередь, официальный представитель EBU Дэвид Гудман отметил, что организаторы песенного конкурса хотят, чтобы российская исполнительница выступила в Киеве. В связи с этим будет продолжаться напряженная работа, чтобы этого достичь. "Желание EBU состоит в том, чтобы все артисты, участвующие в этом году в конкурсе "Евровидение", могли сделать это [выступить] в принимающем городе Киеве в соответствии с правилами и традициями этого соревнования", - подчеркнул Гудман.

22 марта СБУ запретила Юлии Самойловой посещать Украину в течение трех лет из-за нарушения законодательства страны. Там считают, что россиянка, выступив летом 2015 года на концерте в Крыму, нарушила постановление украинского правительства. Согласно этому документу, иностранцы должны иметь специальное разрешение для посещения территории полуострова.

После этого EBU выступил с предложением организовать прямую трансляция выступления Самойловой во время конкурса. Однако на Первом канале отметили, что предложение дистанционного участия россиянки противоречит самому смыслу мероприятия, а в Киеве заявили, что это будет нарушением украинского законодательства.

Кроме того, Россия не будет рассматривать и идею вице-премьера Украины о замене Юлии Самойловой другим участником. Об этом написал в своем Facebook заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.