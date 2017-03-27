СКР обвинил ангарского маньяка еще в 60 убийствах

Теги: расследование Уголовное дело убийство скр маньяк

Ангарскому маньяку предъявлено обвинение еще в 60 убийствах женщин на территории Иркутской области. По данным следствия, возраст потерпевших варьируется от 16 до 40 лет и их социальное положение было абсолютно разным. Ранее в 2015 году Михаил Попков был пожизненно осужден за убийство 22 женщин.

Следователи предъявили обвинение ангарскому маньяку Михаилу Попкову еще в 60 убийствах и покушениях на убийство. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

"По данным следствия, Попков совершил на территории Иркутской области за 20 лет не менее 84 убийств. Возраст потерпевших женщин, убитых им, варьируется от 16 до 40 лет. При этом их социальный статус и положение в обществе были абсолютно разными", - говорится в сообщении.

Ранее в 2015 году Попков был пожизненно осужден за убийство 22 женщин. Он находится в иркутском СИЗО уже два года. В конце декабря 2016 года срок его ареста был продлен до 27 апреля 2017 года. Признаваться в новых убийствах Попков начал еще во время первого суда, однако из-за следствия по каждому новому эпизоду маньяк все еще находится в следственном изоляторе.

Читайте также:

Осужденный за 22 убийства ангарский маньяк признался еще в 60