СКР нашел новых служащих ВСУ, виновных в обстреле граждан в Донбассе

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В СКР установили еще нескольких украинских командиров, которые причастны к обстрелам граждан в Донбассе. В частности, речь идет о произошедшем в августе-декабре 2015 года, когда командир роты "Карпатская Сечь" Олег Куцин и командир одной из бригад ВСУ Владислав Клочков вместе с иными лицами провели артобстрелы по объектам гражданской инфраструктуры в ДНР.

Сотрудники Следственного комитета России установили причастность еще нескольких украинских военнослужащих к обстрелам мирных граждан. Об этом сообщается на сайте СКР.

По словам представителя Следственного комитета Светланы Петренко, в августе-декабре 2015 года командир роты "Карпатская Сечь" 93 отдельной механизированной бригады ВСУ младший лейтенант Олег Куцин совместно с командиром 93 отдельной механизированной бригады ВСУ полковником Владиславом Клочковым и иными лицами вели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры. При этом, украинские военные осознавали, что выполняют преступные приказы, так как, цель не являлась военными объектами.

Кроме того, установлена причастность к аналогичному преступлению командира полка специального назначения "Днепр-1" МВД Украины полковника Вячеслава Печененко. 14 августа 2015 года он вместе с другими военнослужащими осуществил прицельный артиллерийский обстрел Донецка.

По словам Петренко, в результате частично и полностью разрушены более 20 жилых домов в различных районах Донецка. Ранение получил мирный житель.

Теперь в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Также по аналогичной статье Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело в связи с артиллерийскими обстрелами, которые произошли в период с 11 по 23 марта 2017 года. В этот раз военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины также провели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры. В результате погиб мирный житель, девять человек получили ранения, частично и полностью разрушено более 50 объектов, в том числе жилых домов.

Следствие полагает, что эти преступления совершены по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, которая связана с отказом населения юго-востока Украины признать легитимность действующей власти в Киеве.

В феврале 2017 года в СКР заявили, что следователям удалось собрать доказательная база в связи с преступными действиями Киева в Донбассе. Теперь процессы по этим делам будут вести международные суды или особый трибунал.

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