Мусоровоз столкнулся с пожарной машиной в Москве

Теги: ДТП авария москва

Авария с участием мусоровоза и пожарной машины случилась на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на перекрестке улиц Туристская и Фабрициуса. По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками.

На северо-западе столицы произошла авария с участием мусоровоза и пожарной машины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на перекрестке улиц Туристская и Фабрициуса.

"По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками и допустил ДТП. В результате аварии повреждения получил пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. В настоящее время уточняются все подробности происшествия.

Читайте также:

Мужчина расстрелял жену с дочерью и покончил с собой в Москве

Тело мужчины полтора месяца пролежало в квартире в Москве

Два человеческих скелета найдены на северо-востоке Москвы