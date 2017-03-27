Мусоровоз столкнулся с пожарной машиной в Москве
Авария с участием мусоровоза и пожарной машины случилась на северо-западе Москвы. Инцидент произошел на перекрестке улиц Туристская и Фабрициуса. По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками.
На северо-западе столицы произошла авария с участием мусоровоза и пожарной машины. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах. Инцидент произошел на перекрестке улиц Туристская и Фабрициуса.
"По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками и допустил ДТП. В результате аварии повреждения получил пожарный автомобиль", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших в результате аварии пока нет. В настоящее время уточняются все подробности происшествия.
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