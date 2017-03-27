Москвичи завоевали 18 наград Всероссийской олимпиады по астрономии

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В заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по астрономии в Смоленске московские школьники завоевали 18 наград.

Столица получила рекордные 18 дипломов на олимпиаде по астрономии, сообщает пресс-служба департамента образования Москвы.

"В соревновании приняли участие 173 школьника из 41 региона России. Всего у московской команды 18 наград - это больше, чем в прошлые годы. При этом учащийся столичной школы №179 Дмитрий Царев стал абсолютным победителем в параллели 9 классов", - отметили в пресс-службе ведомства.

Директор "Центра педагогического мастерства" Иван Ященко отметил в свою очередь, отметил значимость ресурсов столичного мегаполиса, которыми пользуются школьники.

"В Москве есть и планетарий, и астрономический институт имени Штернберга в МГУ, но еще недавно школьники мало интересовались астрономией и победы на заключительном этапе Всероссийской олимпиады были единичны (всего 8 дипломов в 2010 году). Сейчас развивается сеть кружков, несколько сотен учителей различных предметов прошли курсы по развитию таланта в области астрономии. Это дает результаты. И в этом году у москвичей уже 18 дипломов", - сказал Ященко.

Всероссийская олимпиада школьников проходит по 24 общеобразовательным предметам во всех регионах страны. Олимпиада проводится в четыре этапа. В сентябре-октябре проходит школьный этап. Затем проходит муниципальный этап, а в январе-феврале - региональный. Заключительный этап проходит в марте-апреле. Всего в финал олимпиады были приглашены более 1300 учащихся московских школ.