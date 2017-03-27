Правительство обсудило поддержку моногородов

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Поддержку моногородов и создание территорий опережающего развития обсудил в понедельник Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Правительство приняло решение создать экономическую зону со льготными налоговыми условиями в Каспийске и Пермском крае. Это позволит привлечь инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест, передает "ТВ Центр".

На совещании Дмитрий Медведева с вице-премьерами также подняли вопрос ограничений, касающихся малоопытных водителей. Те, у кого стаж вождения меньше двух лет должны иметь на автомобиле знак "Начинающий водитель". Для них также введены ограничения, касающиеся буксировки транспортных средств.

"Такие ограничения существуют и в других странах. Нам нужно найти свой путь. С одной стороны, помочь молодым водителям научиться как следует управлять транспортным средством, а с другой стороны, конечно, не связать их по рукам и ногам, чтобы они вообще не могли ездить и транспортное средство стояло бы просто на приколе. То есть, нужно будет еще посмотреть, проанализировать практику применения этих норм правил дорожного движения. Ну а так они, конечно, направлены на обеспечение лучшей безопасности на дорогах", - отметил Медведев.