Россия запросила в СБ ООН спецбрифинг по ситуации в Мосуле

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Москва запросила спецбрифинг в Совбезе ООН в связи с гибелью мирных жителей в ходе бомбардировок в Мосуле. Об этом сообщил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров. Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано.

Россия запросила в Совете Безопасности ООН спецбрифинг в связи с сообщениями о гибели мирных граждан при бомбардировке Мосула. Об этом заявил глава МИД нашей страны Сергей Лавров в понедельник по итогам переговоров с итальянским коллегой Анджелино Альфано, передает "ТВ Центр".

По словам Лаврова, российская сторона выступает за скорейшее освобождение иракского города. Однако надеется, что действия международной коалиции во главе с США будут носить выверенный характер.

Лавров отметил, что в распоряжении коалиции находится самое современное оборудование, которое позволяет получать точные разведданные. И не наносить авиаудары по жилым кварталам. При этом глава нашего МИД напомнил об успехе операции по освобождению Алеппо.

"Был организован коридор для выхода всех боевиков, включая и тех, кто принадлежал к террористическим группировкам. И многие воспользовались этой возможностью и сделали не столь необходимой применение вооружённой силы для освобождения этой части города. Мы делали это с единственной целью - спасти жизни. И рассчитываем, что такой же такой же корректный, такой же осторожный подход, ответственный подход, будет проявляться и в дальнейших действиях коалиции в Мосуле", - заявил Лавров.

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