Ректор МГУ рассказал о новом факультете

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Накануне в Московском государственном университете прошел День открытых дверей. Тысячи студентов со всей страны съехались познакомиться с факультетами и педагогами МГУ. На вопросы ответил и ректор Виктор Садовничий. В новом учебном году в университете будет запущен новый факультет космических исследований.

Никогда еще космос не был так близок к студентам. Не выходя из аудитории, теперь они могут выйти на орбиту. Панорамная система виртуальной реальности помещает потенциального космонавта в экстремальные условия. При отстыковке от станции потерян страховочный трос, космонавт отдаляется от МКС. Его задача - добраться до шлюза при помощи специального устройства спасения - ранца за спиной. Такой тренажер оценивает действия оператора в непредвиденной ситуации и одновременно готовит к выходу из нее. Зная особенности работы космического оборудования, эти студенты смогут создавать новое - более совершенное, передает "ТВ Центр".

Такие перспективы откроются перед абитуриентами МГУ уже в этом году. Единственный в России и уникальный в своем роде факультет космических исследований на Дне открытых дверей вуза уже вызвал небывалый интерес наряду с традиционно популярными специальностями. Его создание лично инициировал ректор МГУ. Ведь начиная со второго запуска советского спутника в космос, на каждом аппарате стояло оборудование, созданное в стенах главного российского университета.

"Мы сделали примерно 500 приборов на всех этих аппаратах, ну и потом с 2005 года мы запускаем спутники, вот уже пятый "Ломоносов" летает, и нет, на мой взгляд, другого университета, который так систематически работает с космосом", - отметил Садовничий.

Работать с космосом предстоит по образовательной программе. А готовить студентов нового "космического" факультета будут в том числе и практики, которые уверены - межгалактическое пространство ближе, чем кажется.

Чем заниматься на остальных 42 факультетах вуза, абитуриентам и их родителям рассказали деканы каждого их них. На День открытых дверей в МГУ приехали тысячи абитуриентов со всей страны, чтобы лично задать вопросы его ректору. В режиме онлайн-конференции Владимир Садовничий не только на них ответил, но и посоветовал как поступить в самый престижный вуз страны. Оценить свои шансы для зачисления на тот или иной факультет теперь можно, воспользовавшись помощью особого калькулятора . Он представлен на сайте МГУ и определяет возможности студента, суммируя полученные по нескольким предметам баллы Единого госэкзамена.

Елена Сахно, Михаил Фёдоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".