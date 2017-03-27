В Москве открыли мемориальную доску Мстиславу Ростроповичу

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Мемориальная доска выдающемуся виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге оперной певице Галине Вишневской открыта на их доме в Газетном переулке в Москве в день 90-летия со дня рождения музыканта.

В Москве в Газетном переулке открыли мемориальную доску виолончелисту и дирижеру Мстиславу Ростроповичу и его супруге. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Памятный знак выполнен народным художником России, скульптором Александром Рукавишниковым. Памятные мероприятия начались утром с панихиды в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Брюсовом переулке. Возложение цветов пройдет у памятника Ростроповичу в Брюсовом переулке и на его могиле на Новодевичьем кладбище.