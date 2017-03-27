Найденные в Бирюлеве львята еще месяц пробудут в центре передержки

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Найденные на юге столицы львята еще минимум месяц проведут в центре передержки в Дмитровском районе Подмосковья. Там они постепенно приходят в себя от полученного стресса. В ближайшее время им планируют подобрать новый дом.

Львята, обнаруженные в начале марта в столичном Бирюлеве, теперь живут в Дмитровском районе Московской области. За несколько недель в центре передержки звери обжились, чувствуют себя прекрасно, да и соседи приняли их не плохо, передает "ТВ Центр".

Лемику всего семь месяцев, но он уже ведет себя как царь зверей. Свои владения осматривает целыми днями. Не царские хоромы, конечно, но просторно. Да и с соседями повезло - медвежата приняли хорошо. За неполную неделю молодой лев освоился на сто процентов, да и к людям толерантен. Воспринимает их как подданных, но от ласки не отказывается.

А вот четырехмесячная Кира пока не такая активная. Еще совсем ребенок, зато любопытства через край. На улице ведь так много неизведанного. К примеру, падающий снег, которого львица никогда не видела. То, что она королевских кровей пока не понимает и испуганно жмется в угол. Однако сотрудники приюта уверены, что это ненадолго. Скоро Кира освоится и будет гонять остальных. Характер боевой. Да и соседка по кличке Гелла ей в этом поможет. Потихоньку вводит в курс дела.

Экстренное новоселье львятам пришлось справлять на прошлой неделе. До этого они жили в одном из заброшенных зданий в промзоне в Бирюлеве. Обнаружили их случайно. Пришли искать нарушителей, сжигающих мусор, а нашли диких кошек. Вели они себя вполне вольготно. Гуляли сами по себе и рычали на прохожих.

"Они были в каком-то состоянии очень нехорошем. Испуганные, перепуганные, голодные. Теперь-то они нормальные, потому что мы их разделили. Они уж точно не брат и сестра. Даже не похожи! Болезней как таковых нет, но там уже покажут анализы. Тем более, врачи наблюдают за ними и приезжают два раза в неделю", - сказал начальник цеха по работе с дикими животными Арвидас Яблонскис.

Чьи это львы - пока выясняется. Якобы, львят подарили одному из столичных бизнесменов, который не придумал ничего лучше, чем спрятать их подальше от любопытных глаз. Держал их как экзотические игрушки и демонстрировал друзьям. Документов никаких не предоставил и на все вопросы отвечал весьма уклончиво.

"Предварительно были показаны псевдохозяевами документы, которые нас не устроили. Соответственно, было принято решение забрать львов в центр передержки департамента. В любом случае, должны были быть приложены бумаги федерального уровня на этих животных. Их, естественно, не оказалось. Просто так водить каких-то друзей в непонятное помещение промзоны и говорить, что у меня есть домашний лев - это не нормально все", - отметил начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Превратить львов в комнатных собачек у горе-хозяев не получилось. Природу не обманешь. Да и на цепь этих кошек явно не посадишь. Теперь львятам предстоит адаптация среди себе подобных. Дальнейшая судьба Лема и Киры пока остается под вопросом. Сейчас львята находятся на карантине и постепенно приходят в себя от полученного стресса. В центре передержки им предстоит провести еще как минимум месяц. За это время им постараются подобрать новый дом.

Александра Сергомасова, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".