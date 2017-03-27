В Кремле прокомментировали несанкционированный митинг в Москве

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Организаторы незаконной акции в центре Москвы ввели в заблуждение людей, в том числе несовершеннолетних, и побудили их принять участие в мероприятии, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, президенту России уже доложили о проведении незаконного митинга.

Президенту России Владимиру Путину доложили о проведении в центре Москвы несанкционированного митинга. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Нельзя умалять того факта, что вчера (26 марта, - прим. ред.) в столице произошла попытка проведения незаконной акции. Давайте называть вещи своими именами. В центре города. Естественно, об этом докладывалось президенту", - сказал он журналистам.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что организаторы незаконной акции ввели в заблуждение людей, в том числе и несовершеннолетних, тем самым, спровоцировав их принять участие в акции. По словам Пескова, организаторы сулили людям "некие награды", подвергая тем самым безопасность и даже жизнь этих детей угрозе. "По сути то, что мы видели вчера в некоторых местах, особенно в Москве, это провокация и ложь", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"В Кремле уважают гражданскую позицию людей, уважают право высказывать гражданскую позицию, но с уважением мы относимся к тем случаям, когда гражданская позиция высказывается в том формате, который предусмотрен действующим законодательством, и в тех местах, которые согласованы в соответствии с нашим законом", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что требования, выдвинутые во время согласованных акций в ряде других городов, не останутся без внимания, передает ТАСС. "В некоторых городах митинги были согласованы, они были разрешены и прошли в строгом соответствии с законом без каких-либо эксцессов. В этих случаях, безусловно, эти лозунги, эти предложения, которые озвучивались, та критика, которая озвучивалась, будут приниматься во внимание", - отметил он.

Накануне стало известно, что в центре Москвы прошел несанкционированный митинг. На Тверской улице и на прилегающих территориях находились около семи-восьми тысяч человек.

Власти Москвы предупреждали, что акция не санкционирована. Там отметили, что в случае, если мероприятие будет организовано, то его участники могут быть привлечены к ответственности. Также было предложено провести шествие в Сокольниках или Люблине, однако организаторы мероприятия отказались от этого предложения.

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