Движение поездов на московском монорельсе восстановлено

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В понедельник днем на московском монорельсе произошел обрыв контактной сети. Инцидент произошел на перегоне "Телецентр" - "Улица Милашенкова" из-за елочных веток. В настоящее время движение поездов восстановлено. По первому пути поезда следуют от станции "Улица Сергея Эйзенштейна" до "Тимирязевской", а по второму - от "Улицы Академика Королева" до "Улицы Сергея Эйзенштейна".

Движение поездов на монорельсовой дороге в Москве частично восстановлено. В понедельник около полудня составы перестали ходить из-за обрыва контактной сети на перегоне "Телецентр" – "Улица Милашенкова", передает "ТВ Центр".

Линию оборвали ветки елки, расположенной на территории Союзмультфильма. Сейчас движение удалось восстановить от станции "Улица Сергея Эйзенштейна" до "Тимирязевской". А по второму пути поезда ходят от "Улицы Академика Королева" до "Улицы Сергея Эйзенштейна". Полностью движение будет восстановлено в ближайшее время.

"По прибытии пожарно-спасательных подразделений на место происшествия, пассажирам была оказана помощь. Пожарно-спасательные подразделения сопроводили до ближайшей станции порядка 60 человек. Никто не пострадал", - сказал дежурный офицер ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Андрей Павлов.