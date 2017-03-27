Минобороны опровергло сообщения о сбитом российском вертолете в Сирии

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Все российские летательные аппараты в Сирии находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению. Так в Центре примирения враждующих сторон в САР прокомментировали информацию СМИ о якобы сбитом в провинции Латакия вертолете российских ВКС.

Минобороны опровергло сообщения о вертолете ВКС России, который якобы был сбит в небе над Сирией. Об этом сообщает ТАСС.

В Центре примирения враждующих сторон в Сирии рассказали, что все летательные аппараты ВКС России находятся на базовых аэродромах или выполняют задачи по предназначению.

О том, что вертолет ВКС якобы был сбит в восточной части провинции Латакия, сообщило издание Al-Masdar, сославшись на источник в сирийской оппозиции.