Максакова решилась на "взрывающий мозг" поступок

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Мария Максакова, вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, отказалась отменить запланированный на 31 марта концерт. Оперная певица и экс-парламентарий собирается посвятить мероприятие своему погибшему мужу. По ее словам, она должна это сделать несмотря на то, что у многих от этого "будет взрываться мозг".

Вдова убитого Дениса Вороненкова Мария Максакова не собирается отменять концерт, запланированный на 31 марта. По ее словам, она посвятит выступление на сцене своему погибшему мужу. Об этом пишет издание "Ридус".

"Решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Думаю, что у многих будет взрываться мозг, скорее всего, от того, что я это сделала. Но, думаю, я должна это сделать", - приводит слова Максаковой "Московский комсомолец".

В интервью газете она призналась, что не хочет пока возвращаться в Россию. По ее словам, в Москве ее "обманут, заманят, отпиарят, как и что им нужно, потом поместят в забвение на некоторый период, а потом обвинят по какой-нибудь статье".

Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Сам убийца получил ранение в голову от охранника. Позднее он скончался в больнице. Бывшего депутата похоронили 25 марта на Зверинецком кладбище в Киеве.

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