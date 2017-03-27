Forbes назвал самую высокооплачиваемую актрису Голливуда

Теги: В мире актриса кино рейтинг

26-летняя британка Эмма Уотсон стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. На первое место списка Forbes она попала благодаря роли Бэлль в фильме "Красавица и Чудовище". Аванс за участие в картине составляет 2,5 миллионов долларов.

Актриса Эмма Уотсон заняла первое место в рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых актрис Голливуда благодаря съемкам в фильме "Красавица и Чудовище".

По данным журнала, актриса получает процент от кассовых сборов. Предполагается, что за роль Бэлль Уотсон достанется 2,5 миллионов долларов.

За роль Гермионы в фильмах о волшебнике Гарри Поттере Эмма Уотсон получила 14 место в рейтинге Forbes в 2010 году.

Ремейк сказки "Красавица и Чудовище" лидирует в рейтинге отечественного кинопроката. За первый уикенд картина собрала более 370 миллионов рублей.

Читайте также:

Журнал Forbes назвал самого богатого россиянина