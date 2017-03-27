Глава ДНР Захарченко объявил Януковича и Азарова предателями

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Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что бывшему президенту Украины Виктору Януковичу и экс-премьеру Николаю Азарову необходимо запретить въезд на территорию самопровозглашенной республики. Захарченко назвал Януковича "предателем", с которым "нам не по пути".

Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что считает предателями бывшего президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова, а также ряд других политиков. Он предложил запретить им въезд на территорию самопровозглашенной республики, пишет "Русская планета".

"С предателями нам не по пути", - обратился Захарченко к спикеру Народного совета ДНР Денису Пушилину, выступая на пресс-конференции в Донецке.

При этом глава ДНР подчеркнул, что до сих пор считает Януковича законным президентом Украины. "Янукович по факту президент, потому что он не сдавал полномочия, но он сбежал из Киева, в Киев должен и вернуться", - приводит слова Захарченко телеканал "Звезда".

Комментируя слова лидера ДНР, Николай Азаров позже заявил, что в Донецк ехать пока не собирается и предателем себя не считает.

Янукович был отстранен от власти в феврале 2014 года. Он бежал в Россию после того, как в результате столкновений на Майдане Незалежности в Киеве погибли более 100 человек.

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