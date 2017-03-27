СКР: участникам несогласованной акции в Москве предлагали вознаграждение

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Участникам несогласованной акции в центре Москвы 26 марта предлагали денежное вознаграждение в случае задержания. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, деньги предлагали не только подросткам, но и другим участникам мероприятия.

Участникам несогласованной акции в Москве предлагали денежное вознаграждение в случае задержания. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Следственный комитет России располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве не только подросткам, но и другим участникам мероприятия", - сказала она.

В настоящее время эта информация проверяется в рамках расследования уголовного дела по статьям о хулиганстве, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее проведенную накануне акцию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, организаторы мероприятия обещали участникам "некие награды", подвергая безопасность и даже жизнь этих детей угрозе.

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