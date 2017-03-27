Названы самые популярные туристические направления у россиян

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Спрос российских туристов на раннее бронирование туров в Грецию и Кипр превысил предложения. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров в России. В 2016 году многие туристы столкнулись с нехваткой мест в популярных отелях. В этом году, по словам туроператоров, этого тоже не избежать.

Спрос на раннее бронирование туров в Грецию и Кипр превысил предложения, передает "МИР24" со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"В прошлом году туристы столкнулись с нехваткой мест в самых популярных отелях, а в этом году, по словам туроператоров, этого тоже не избежать - спрос серьезно превышает предложение", - говорится в сообщении АТОР.

Как отмечают туроператоры, рост ранних продаж Греции на лето составил 400%. По другим данным, рост числа бронирований в 2,5 раза вырос по сравнению с 2016 годом.

Греция и Кипр остаются самыми безопасными европейскими направлениями, пояснили представители туристического бизнеса.

В 2016 году самым востребованным курортным направлением для россиян стала Испания. На втором строчке оказался Таиланд, на третьем - Италия.

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