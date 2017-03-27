СКР проверит информацию об избиении 87-летнего ученого в Подмосковье

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В СКР начали доследственную проверку по факту возможного нападения на 87-летнего советского ученого-ракетчика Валерию Штанько в Подмосковье. СМИ узнали, что женщину избили в ее квартире, после чего, забрали у нее крупную сумму денежных средств.

Сотрудники Следственного комитета России отреагировали на публикацию в ряде СМИ сообщений о жестоком нападении на 87-летнего советского ученого-ракетчика Валерию Штанько. Как сообщает сайт СКР по Московской области, у потерпевшей похитили крупную денежную сумму.

По этому факту ГСУ СКР по Подмосковью проводит доследственную проверку. Теперь следователи регионального СК устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По данным ТАСС, неизвестные проникли в квартиру к пожилой женщине, избили ее, после чего, забрали накопления.