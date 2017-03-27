Два отделения Сбербанка возобновили работу на Украине
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На Украине вернулись к работе отделения Сбербанка в Суме и Виннице. Закрытыми остаются три отделения – в Киеве, Днепре и Запорожье.
Возобновилась работа двух отделений Сбербанка на Украине – в Сумах и Виннице, передает ТАСС.
Работа в трех оставшихся отделениях Сбербанка, в Киеве, Днепре и Запорожье, пока остается заблокированной.
24 марта на Украине заблокировали работу 5 отделений Сбербанка в связи с протестными акциями радикалов, которые требовали закрыть и выдворить из страны российские банки.
23 марта Национальный банк Украины ввел санкции в отношении украинских банков с российским государственным капиталом. Под действие ограничительных мер попали ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (Проминвестбанк, ПИБ), ПАО "ВТБ Банк", ПАО "БМ Банк"
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