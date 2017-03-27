Илюмжинов назвал "подставой" новость о своей отставке с поста главы FIDE

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Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своем уходе в отставку c поста президента FIDE. Он выразил мнение, что это "дело рук американцев" и называется "подставой". Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация о том, что Кирсан Илюмжинов подал в отставку с поста президента организации.

Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов опроверг информацию об отставке со своего поста. Об этом сообщает ТАСС.

"Меня хотели сместить, но это не удалось сделать. Я ничего не подписывал и в отставку не ухожу. Думаю, это дело рук американцев, и это называется подставой", - сказал Илюмжинов.

Ранее на официальном сайте FIDE появилась информация о том, что нынешний президент организации подал в отставку со своего поста. Отмечается, что Илюмжинов объявил о своем решении на заседании, которое состоялось в Афинах накануне.