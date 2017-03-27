Иркутский губернатор намерен обратиться в полицию из-за сообщений о его смерти

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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен обратиться в полицию из-за сообщений о его смерти. По словам пресс-секретаря главы региона, Левченко намерен выяснить, кто пустил этот слух, заведомо дезинформировав население.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко обратится в полицию из-за сообщений о своей смерти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы региона Ирину Алашкевич.

"Сергей Георгиевич жив и здоров. Завтра утром по прилету в Иркутск он обратится в правоохранительные органы, чтобы выяснить, кто пустил слух о его смерти и заведомо дезинформировал население", - сказала она.

Как сообщила пресс-секретарь, информацию о смерти губернатора в одной из московских клиник распространил один из иркутских интернет-ресурсов. Алашкевич уточнила, что он не зарегистрирован как СМИ.

"Эту новость, после того как она разошлась, они убрали с сайта, но мы успели сделать скрин-шоты. Они будут также переданы правоохранительным органам", - отметила она.

В настоящее время Левченко находится с рабочей поездкой в Москве. На понедельник у губернатора запланированы встречи. Алашкевич не исключила, что глава региона может выйти в прямой эфир на одном из телеканалов.

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