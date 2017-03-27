Знаменитый советский футболист Мудрик умер в возрасте 77 лет

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В Москве скончался бывший игрок сборной СССР Эдуард Мудрик. Ему было 77 лет. Российский футбольный союз выразил соболезнования родным и близким футболиста.

Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1964 года в составе сборной СССР Эдуард Мудрик скончался на 78-м году жизни. О его кончине сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. В спортивной организации выразили соболезнования родным и близким футболиста.

Мудрик выступал за московское "Динамо" на позиции защитника в 1958-1968 годах. В составе бело-голубых стал двукратным чемпионом СССР.

"Эдуард был аккуратным и надежным защитником, на которого всегда можно было положиться. Он по праву занимал место в сборной, в составе которой выступал на международных соревнованиях. На поле он всегда был тактически грамотен, быстро соображал и хорошо ориентировался", - цитирует ТАСС бывшего партнера Мудрика по клубу Валерия Маслова.

По окончании карьеры игрока Мудрик занимал посты начальника отдела футбола и хоккея МГС "Динамо", а также пост исполнительного директора московского "Динамо" по работе с ветеранами и любителями футбола.

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