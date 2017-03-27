Визит главы британского МИД в Москву перенесен

Теги: Политика мид великобритания россия

Запланированный на текущую неделю визит министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву не состоится. Как сообщили в британском посольстве, приезд главы МИД перенесен в связи с изменениями в графике встреч глав дипломатических ведомств стран НАТО.

Запланированный на текущую неделю визит в Россию министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона не состоится. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу британского посольства в Москве.

"К сожалению, мы вынуждены отложить визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, запланированный в этом месяце, в связи с изменениями в расписании встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Джонсон планирует посетить Россию по приглашению министра иностранных дел Сергея Лаврова. Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, встреча с Владимира Путина с главой британского МИД в ходе его визита не планируется.

Читайте также:

Совершивший нападения в Лондоне террорист родился в Британии

Трамп предложил Британии помощь в расследовании теракта

Ведущие британские банки заподозрили в отмывании денег из России