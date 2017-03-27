Путин встретится с президентом Италии

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Переговоры президентов России и Италии состоятся 11 апреля.

Президент России Владимир Путин и его итальянский коллега Серджо Маттарелла встретятся 11 апреля в России, сообщает ТАСС.

"Да, я могу это подтвердить", - сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о переговорах двух президентов.

Ранее прошла встреча вице-премьера Аркадия Дворковича и министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано. В итальянском МИД сообщили, что президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Италии Паоло Джентилони посетят Россию в ближайшее время.