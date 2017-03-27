Шойгу сообщил о росте боевой мощи Центрального военного округа

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние три года боевая мощь Центрального военного округа выросла почти на четверть. По его словам, это стало возможным благодаря поступлению современного вооружения, военной и специальной техники.

Боевая мощь Центрального военного округа за три года выросла почти на четверть. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

Он отметил, что в рамках программы перевооружения за последние три года в ЦВО поступило более 3,1 тысячи современных образцов вооружения, военной и специальной техники.

"Это позволило полностью пере­оснастить семь соединений, две воинские части и тридцать три подразделения, что повысило боевую мощь округа на 24%", - передает слова Шойгу "Интерфакс".

Министр также отметил, что перевооружение войск ПВО Центрального военного округа на системы С-400 увеличит зону поражения в 3,5 раза.

"Продолжится переоснащение воинских частей противовоздушной обороны на комплексы С-400 "Триумф". В результате дальняя граница зоны поражения увеличится в 3,5 раза, что обеспечит более эффективное прикрытие важных объектов", - сказал Шойгу.

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