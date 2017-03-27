Захарова: Порошенко отзывается об Украине как о еже или лягушке

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Высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Украину "голыми руками не возьмешь", звучит так, будто бы в представлении украинского лидера его страна - это еж или лягушка. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Петра Порошенко о том, что Украину "голыми руками не возьмешь".

"Как будто не о стране своей говорит, а о еже каком-то или лягушке", - написала Захарова в Facebook.

Порошенко:"Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтоб... Опубликовано Марией Захаровой 27 марта 2017 г.

Ранее Порошенко заявил следующее: "Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, взорвать нас изнутри".

Украинские власти не раз обвиняли Россию в агрессивных намерениях и причастности к боевым действиям в Донбассе. Москва, со своей стороны, отвергает обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

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