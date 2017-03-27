МИД: Джонсон отменил визит, о котором не объявлял официально

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала информацию об отмене визита в Москву главы МИД Великобритании Бориса Джонсона. По ее словам, Лондон продемонстрировал дипломатическое ноу-хау, отменив визит, о котором не объявлялось официально.

Великобритания продемонстрировала ноу-хау в дипломатии, сообщив об отмене визита в Россию главы МИД Бориса Джонсона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Ранее в британском посольстве в Москве сообщили, что визит Джонсона в Россию, запланированный на текущую неделю, не состоится. По данным диппредставительства, перенос связан с изменениями в графике встреч глав МИД стран НАТО.

"Какие же они интересные: о визите в Москве никто не объявлял, а отменить не забыли. Какое-то ноу-хау в дипломатии", - отметила Захарова.

Тем временем, в британском МИД сообщили, что глава ведомства проинформировал о переносе своего визита российского коллегу Сергея Лаврова. Как сообщил ТАСС со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Британии, Джонсон ожидает в максимально короткие сроки согласовать новую дату визита.

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