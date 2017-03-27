Росреестр не требовал сноса построенных на земле МГУ жилых домов

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Росреестр не требовал снести ЖК "Шуваловский" и Dominion в Москве. Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что ведомство добивается признания незаконным строительства жилых комплексов, построенных с нарушениями на землях, принадлежащих МГУ.

Решение по сносу жилых комплексов на территории МГУ им. М.В. Ломоносова не входит в компетенцию Росреестра. С опровержением информации, согласно которой ведомство поручило снести ЖК "Шуваловский" и Dominion, выступила пресс-служба московского управления. Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно сообщению Росреестра, в 2015 году по требованию Московской прокуратуры столичное управление ведомства провело внеплановую проверку в МГУ в части исполнения земельного законодательства. По результатам проверки, отмечают в пресс-службе, были выявлены нарушения в части использования земельного участка.

В отношении МГУ было вынесено постановление о назначении административного наказания в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей, а также выдано предписание об устранении нарушения земельного законодательства. Росреестр подчеркивает, что это не подразумевает сноса жилых домов, о возможности которого сообщали СМИ.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что Росреестр добивается признания незаконным строительства жилых комплексов.

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