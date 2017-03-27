В Германии похитили 100-килограммовую золотую монету

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В Германии неизвестные похитили из музея золотую монету весом 100 килограмм. Ее номинальная стоимость составляет 1 миллион долларов. Монета занесена в книгу рекордов Гиннесса как объект с наибольшим содержанием золота.

Из берлинского музея Боде неизвестные украли золотую монету весом 100 килограмм и стоимостью 1 миллион долларов, сообщает немецкая газета Tagesspiegel.

Злоумышленники проникли в музей через окно, используя специальную лестницу. По информации издания, похитителей было несколько, так как один человек не смог бы унести тяжелый экспонат самостоятельно.

Диаметр монеты составляет 53 см, толщина - 3 см. На аверсе монеты изображен профиль королевы Елизаветы ll. Монета занесена в книгу рекордов Гиннесса как объект с наибольшим содержанием золота.

В полиции предполагают, что грабители знают о количестве драгоценного метала в монете и поэтому не будут продавать ее целиком.

В музее Боде в Берлине хранится одна из самых больших мировых коллекций монет, около 540 экспонатов. Музей существует с 1904 года, входит в состав ансамбля Музейного острова. Также музей внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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