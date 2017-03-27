Лавров и Джонсон обсудили визит главы британского МИД в Москву

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В Министерстве иностранных дел России подтвердили информацию о телефонном разговоре Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном. Стороны обсудили подготовку предстоящего визита главы британского дипломатического ведомства в Москву.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой британского МИД Борисом Джонсоном его визит в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе российского дипломатического ведомства.

"В ходе беседы были обсуждены вопросы подготовки планируемого в ближайшее время рабочего визита в Москву главы МИД Великобритании", - говорится в сообщении.

В российском министерстве отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе британской стороны. Ранее в МИД Великобритании сообщили, что Джонсон предупредил Лаврова об отмене запланированного на текущую неделю визита. Глава внешнеполитического ведомства королевства выразил надежду, что новые сроки визита будут согласованы в ближайшее время.

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