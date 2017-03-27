Путин призвал оказать помощь семьям погибших в Чечне росгвардецев

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В России впервые отмечается День войск Национальной гвардии. Праздник с таким названием был учреждён указом президента в начале этого года. Но сама дата восходит к марту 1811 года, когда в нашей стране была создана Внутренняя стража – далёкая предшественница современной Росгвардии.

Как сообщил "ТВ Центр", по случаю праздника, Владимир Путин встретился с руководством Росгвардии и выразил благодарность за проделанную работу по её формированию. Федеральная служба войск национальной гвардии была создана указом президента год назад. В число её главных задач вошла борьба с терроризмом и организованной преступностью. О том, сколь серьёзны эти проблемы, напомнили последние события в Чеченской республике, когда в минувшую пятницу боевики атаковали военный городок Росгвардии. При отражении нападения погибли шестеро гвардейцев.

"Прошу вас обратить внимание на поддержку семей наших товарищей, которые погибли. Всё это говорит о том, что это одно из чрезвычайно важных, если не сказать, одно из важнейших направлений работы: контроль за оборотом оружия. Ну и борьба против терроризма, борьба с проявлениями подобного рода, где бы они ни происходили, являются чрезвычайно важными, и мы всегда, по линии всех силовых структур уделяем этому особое внимание", - заявил президент.

Вечером по случаю Дня войск национальной гвардии - в Кремле был дан праздничный концерт. Перед его началом Владимир Путин вручил главнокомандующему Росгвардии Виктору Золотову войсковое знамя. Оно, как отметил президент, является воинской реликвией, символом славных традиций, олицетворением чести и доблести многих поколений защитников страны.