Путин отметил вклад Сербии в рост товарооборота с Россией

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Обстановка на Балканах, где в последнее время вновь осложнились отношения между Сербией и властями Косова, обсуждалась сегодня среди главных тем в Кремле на встрече Владимира Путина и председателя правительства Сербии Александра Вучича.

Премьер-министр выразил благодарность России за поддержку территориальной целостности Сербии и политики Белграда, направленной на укрепление независимости и военного нейтралитета страны, отметил "ТВ Центр". Владимир Путин и Александр Вучич рассмотрели также перспективы развития двустороннего экономического сотрудничества. Президент России отметил существенный вклад правительства Сербии в укрепление торговых связей. В прошлом году, как подчеркнул Владимир Путин, товарообмен между нашими странами был увеличен, прежде всего, за счёт наращивания поставок сербской продукции в Россию.

"У нас в прошлом году наблюдался небольшой рост – около 2 процентов – торгового оборота. И здесь есть лидеры: рост поставок сельхозпродукции с Сербией где-то около 40 процентов. Хорошие совместные проекты есть, они развиваются активно, и прежде всего в энергетике. Конечно, мы знаем, что совсем скоро президентские выборы в Сербии должны состояться. Желаем успеха действующей власти. Но как бы ни развивалась политическая ситуация, у нас нет сомнений в том, что отношения между нашими странами будут развиваться так же позитивно, так же в духе дружбы, который сложился и которым характеризуются наши отношения за последние годы", - отметил российский президент.